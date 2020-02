Szukają świadków kolizji z udziałem auta Straży Granicznej

To, że doszło do kolizji z udziałem samochodu służbowego Straży Granicznej jest pewne jednak osoby w niej uczestniczące składają sprzeczne ze sobą oświadczenia. Jej uczestnicy apelują do świadków zdarzenia, aby zgłaszali się na policję. Chcą sprawiedliwego osądu.

Czytaj e-wydanie

Gazeta Olsztyńska zawsze pod ręką w Twoim smartfonie, tablecie i komputerze. Roczna prenumerata e-wydania Gazety Olsztyńskiej razem z Gońcem Bartoszyckim kosztuje tylko 199 zł.



Kliknij w załączony PDF lub wejdź na stronę >>>kupgazete.pl

Z naszą redakcją skontaktował się pan Sebastian, który 10 lutego około godziny 20 był pasażerem audi, które brało udział w kolizji drogowej na ulicy Okrężnej w Górowie Iławeckim.- Autem kierował mój kolega Arek. Przed nami jechał samochód terenowy Straży Granicznej. Było w nim dwóch funkcjonariuszy. Zatrzymał się przed ulicą Armii Krajowej. My zatrzymaliśmy się za nim. Kierowca auta SG nagle zaczął cofać i hakiem uderzył w nasze auto powodując jego uszkodzenia - opowiadał pan Sebastian.Dodaje, że najpierw kierowca auta SG "orzekł", że nie zachowaliśmy bezpiecznej odległości od poprzedzającego nas pojazdu.- Myśmy mu "wyjaśnili", że to on ma obowiązek upewnić się przy cofaniu, że może bezpiecznie ten manewr wykonać - twierdził pan Sebastian.Mówi też, że na miejsce została wezwana policja. Wtedy funkcjonariusze SG mieli powiedzieć, że to kierowca audi uderzył w tył ich samochodu.- Policjanci nikogo na miejscu nie ukarali i nie wypowiadali się, co do winy kogokolwiek. Sporządzili notatkę i ma się toczyć jakieś postępowanie wyjaśniające - opowiada pan Sebastian.Kierowca audi opublikował na swoim profilu w mediach społecznościowych apel o kontakt ze świadkami zdarzenia. O to samo, za naszym pośrednictwem apeluje pan Sebastian.- Chcemy tylko sprawiedliwej oceny sytuacji. Prosimy o to, aby na policję zgłosiły się osoby, które widziały jak do zdarzenia doszło. Zdajemy sobie sprawę, że w tej chwili jest nas "dwóch na dwóch" i trudno będzie sprawę rozstrzygnąć. Stąd nasz apel do świadków zdarzenia - mówi pan Sebastian.- Funkcjonariusze SG natychmiast po kolizji zameldowali o niej przełożonym. Na miejsce została wezwana policja i do policji należy przeprowadzenie postępowania w tej sprawie a my czekamy na rozstrzygniecie - odpowiedziała nam na pytanie rzecznik Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie kpt. SG Mirosława Aleksandrowicz.Udało nam się też dowiedzieć, że policja przeprowadzi postępowanie w sprawie o wykroczenie. Osoby uczestniczące w zdarzeniu i ewentualni świadkowie zostaną przesłuchani.Osoby, które widziały zdarzenie mogą kontaktować się z naszą redakcją pisząc na bartoszyce@gazetaolsztynska.pl lub przez komunikatory internetowe. Informacje przekażemy zainteresowanym.