Mył wałki po farbie w Stawie Garncarskim, bo... "to tylko emulsyjna"

W stawie miejskim mył wałki po farbie i nie widział w tym nic złego. Mieszkańca Górowa Iławeckiego, "na gorącym uczynku" nagrał jeden z wędkarzy. Tłumaczył, że "to tylko emulsyjna". Sprawa trafiła na policję.

Portal Wędkarstwo moje hobby 4 maja opublikował materiał zilustrowany filmem opublikowanym 1 maja 2020 r. na YouTube.

Film pokazuje mężczyznę siedzącego na brzegu Stawu Garncarskiego w Górowie Iławeckim, który myje w wodzie wałki po białej farbie. Gdy autor nagrania pyta go "co tu robi?". Mężczyzna tłumaczy, że "nic nie będzie, to tylko emulsyjna".

Prawdopodobnie autor nagrania o zdarzeniu poinformował burmistrza Górowa Iławeckiego Jacka Kostkę.

- Jedyne co mogłem w tej sprawie zrobić to poinformować policję i to właśnie zrobiłem - powiedział nam Jacek Kostka.

