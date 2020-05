Ktoś chce, aby ratownik medyczny wyprowadził się bo "roznosi zarazę"

Mirosław Potoczny znalazł w swojej skrzynce pocztowej anonimowy list, w którym żąda się od niego wyprowadzenia się z Kandyt, gdzie mieszka. Dlatego, że jest ratownikiem medycznym i "roznosi zarazę". "Trzymaj się od nas z daleka i swoją rodzinę, bo chcemy przeżyć" napisano w liście.

Ratownik medyczny Mirosław Potoczny mieszka w Kandytach w gm. Górowo Iławeckie a pracuje w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie. Dwa dni temu przyjechał do domu na krótki urlop. Dziś w skrzynce pocztowej znalazł kopertę, a nim odręcznie spisany list-anonim podpisany "społecznicy". Oto on:

- Już wcześniej dotarły do mnie informacje o tym, że "przywiozę do Kandyt tę zarazę". Zaczęto mnie omijać szerokim łukiem. Gorzej, że dotkneło to też moje dzieci i żonę. Wtedy napisałem na swoim profilu na Facebooku, że dla uspokojenia sytuacji czasowo wyprowadzam się do Olsztyna. Zamieszkałem w hotelu, ale czasem chcę wrócić do mojej rodziny. To chyba normalne - mówi Mirosław Potoczny w rozmowie telefonicznej.

Potem wybucha płaczem i wykrzykuje, że nie ma już sił...

- Proszę wybaczyć te emocje, ale naprawdę mam już tego dość. Jestem ratownikiem i strażakiem ochotnikiem. Niejednemu człowiekowi uratowałem życie i mienie. Wyciągałem tu ludzi z pożarów a innych reanimowałem. Jeszcze niedawno bito nam brawa, a teraz do skrzynki wrzuca się takie "nakazy wyprowadzki"???

Opowiada, ze anonim musiał zostać wrzucony do jego skrzynki ostatniej nocy. Wczoraj sprawdzała ją jego żona i nic w niej nie było. Z anonimem poszedł dziś do miejscowego księdza proboszcza, aby ten mu jakoś pomógł.

- Ksiądz obiecał, że tę sprawę poruszy na niedzielnym kazaniu - mówi Mirosław Potoczny.

Dodaje, że zna inne przykłady tzw. medihejtu dotykające lekarzy, czy pielęgniarki.

- Najgorsze jest to, że te wszystkie zachowania nie dotykają tylko mnie, bo na siebie "mam wywalone", ale dotykają moich najbliższych a wszyscy jesteśmy zdrowi - mówi rozemocjonowany.

- Jest prawdą, że jak jadę ratować komuś życie, bo uczestniczył w wypadku drogowym, czy zasłabł w domu to nie wiem, czy jest nosicielem koronawirusa, czy nie, ale wtedy działamy w pełnych kombinezonach. W mojej obecności inni ratownicy mdleli podczas długiej reanimacji wykonywanej w tym kombinezonie. A za to wszystko dostaję teraz takie listy?! - dodaje.

Mirosław Potoczny nie był w domu od trzech tygodni. Na krótki urlop postanowił jednak wrócić do rodziny. Mówi, że widziano, go w miejscowym sklepie i na rybach, bo to jego pasja. Nie ukrywał swej obecności w Kandytach. Nie jest więc przypadkiem, że list został wrzucony do jego skrzynki akurat teraz.

Andrzej Grabowski

a.grabowski@gazetaolsztynska.pl